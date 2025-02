Le gouvernement français encore va user du fameux 49.3, mais en quoi consiste-t-il exactement?

C'est une arme atomique, ça passe ou ça casse. Michel Debré, ancien Premier ministre et rédacteur de la Constitution en 1958, expliquait qu'entre le Parlement et l'exécutif, il existait deux armes : le 49.3 d'un côté et la censure de l'autre.

Ainsi, Michel Rocard, Premier ministre socialiste de 1988 à 1991, l'a utilisé 28 fois. Et Elisabeth Borne, macroniste à Matignon de 2022 à 2024, à 23 reprises. Même des chefs de gouvernement qui avaient théoriquement des majorités très stables s'en sont servis comme Raymond Barre, centristes en poste de 1976 à 1981. Le RPR de Jacques Chirac lui cherchait des poux dans la tonsure, pas de problème, il l'usa 8 fois du 49.3. L'opposition a déposé des dizaines de motions de censure, mais jusqu'en décembre dernier, une seule a réussi, contre Georges Pompidou, en 1962. C'est ce qui avait mis en confiance Michel Barnier, qui, bien que disposant à peine d'un gouvernement très minoritaire, était persuadé qu'on n'oserait pas le censurer. Mauvaise pioche.

François Bayrou, plus prudent, a longuement négocié avec les socialistes pour obtenir leur neutralité et empêcher l'union des oppositions Front Populaire plus Rassemblement National. Mais les socialistes hésitent encore. Quant aux Le Penistes, c'est le supplice, non pas chinois, mais normand. Un coup oui, un coup non. Comme me disait hier un ami du sud-ouest, 49.3, ce n'est pas une loi, c'est un score de rugby. Vendredi, France-Pays-de-Galle : 43-0. Oui, mais aujourd'hui, la politique française, c'est beaucoup plus violent que le rugby.