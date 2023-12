Le jeune Alex Batty, adolescent disparu il y a six ans et retrouvé en France, logeait parfois... dans le gîte d'un couple de Belges

Alex Batty, 17 ans, avait été retrouvé le long d'une route du sud de la France. Il avait été kidnappé quand il avait 11 ans par sa mère et son grand-père et ils ont vécu entre le Maroc, l'Espagne et enfin la France. Seulement, nos confrères de Sudinfo nous apprennent un élément supplémentaire : Alex Batty était hébergé en France dans un gîte tenu par... des Belges.

En effet, Frédéric, de Mons et Ingrid, de Verviers tiennent un gîte dans un village dans l'Aude. C'est là qu'Alex Batty a vécu par périodes plus ou moins longues. Il y est arrivé avec sa mère et son grand-père en automne 2021. Dans ce gîte, il travaillait en échange du logement et du couvert. Selon les propriétaires du gîte, il appréciait cela et participait à la vie de famille. Il avait sa chambre, un accès libre au frigo, et était libre d'aller et venir à sa guise.

Frédéric et Ingrid disent l'avoir beaucoup aidé. Seulement, le couple ne savait rien de la disparition d'Alex et est surpris de tout apprendre par la presse. La famille anglaise était arrivée sous de faux noms : pour Frédéric et Ingrid, Alex s'appelait Zach.

Cet été, Alex a décidé de quitter le gîte. Il voulait rejoindre le Royaume-Uni en leur disant qu'il rejoignait sa mère. La suite, le couple de belge l'a appris par la presse et il lui souhaite bonne chance et espère qu'il pourra rapidement revenir les voir.