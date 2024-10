"Le temps presse" pour un cessez-le-feu à Gaza et au Liban

Le ministre français des Armées a relayé dimanche l'appel de la France à un cessez-le-feu au Liban et à Gaza, mettant en garde contre le risque d'un conflit direct entre l'Iran et Israël.

"Le temps presse parce que quelque chose de plus grave encore peut apparaître dans les semaines et dans les jours qui vont venir", a déclaré Sébastien Lecornu sur la radio RTL. "C'est évidemment une guerre régionale plus directe entre la République islamique d'Iran et Israël", a-t-il poursuivi, alors que les Israéliens ont menacé de riposter à une attaque de missiles lancée le 1er octobre par l'Iran.

Le ministre français a souligné les "désaccords politiques et diplomatiques avec la manière dont Israël mène ses guerres mais Israël est notre allié", a-t-il ajouté.