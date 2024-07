Législatives: le barrage contre le RN sourit à LR qui sauve encore sa peau

Les estimations accordent à LR et à la droite, en général, une soixantaine de sièges à l'Assemblée nationale, contre 61 auparavant.

Donnés pour morts, Les Républicains sont encore parvenus à sauver leur peau dimanche notamment grâce au vote-barrage face au RN au second tour des législatives qui ont reconduit son rôle pivot dans la future Assemblée, même si Laurent Wauquiez a déjà exclu "toute coalition et toute compromission".

"Le choix de l'indépendance était le bon", s'est félicité sur X le parti qui devrait jouer à nouveau un rôle pivot au Palais Bourbon, comme au cours des deux dernières années où il a apporté son soutien à la majorité présidentielle au cas par cas, se déchirant parfois comme sur la réforme des retraites.

Un résultat d'autant plus positif qu'Eric Ciotti, qui en tant que président de LR a scellé une alliance avec le Rassemblement national deux jours après la dissolution, n'est pas sûr de parvenir à former un groupe à l'Assemblée et a perdu tout espoir d'un ministère au sein d'un gouvernement de Jordan Bardella.

Avec un fort ancrage territorial, les députés de droite ont "fait campagne sur leur nom et non sur celui de leur parti qui est devenu un boulet", reconnaît un ténor LR.