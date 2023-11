Les Lyonnais s'inclinent une dernière fois devant Gérard Collomb

"Il a marqué de son empreinte indélébile notre cité, en œuvrant pendant vingt ans à son développement", a déclaré le maire écologiste Grégory Doucet, en ouvrant une brève cérémonie en présence de nouveaux et anciens élus municipaux, et de quelques proches, mais sans la famille du défunt.

Peu auparavant, le cercueil couvert d'un drapeau tricolore avait été porté de la cour d'honneur à l'atrium, sous une photo géante d'un Gérard Collomb au grand sourire.

Ami et ancien compagnon de route, le cancérologue Thierry Philip a évoqué "un homme qui aimait la politique" et pouvait "à la fois être dur et souffrir de la réaction de ses amis car sa sensibilité était à fleur de peau", et sa colère "éruptive mais pas durable".

L'ancien maire du 3è arrondissement de Lyon a rappelé "les origines modestes" de celui que ses amis appelaient "Gégé", ses "yeux rieurs", en dépeignant un homme entièrement dévoué à son mandat, proche du terrain, agrégé de lettres classiques passionné par la politique, l'architecture et les arts.