L'heure de la démission pour Julien Bayou, accusé de violences psychologiques par son ex-compagne

Le député de Paris, âgé de 43 ans, a envoyé un courriel mardi matin à la direction de son parti annonçant sa démission, après avoir appris que le bureau exécutif des écologistes mandatait un cabinet spécialiste des violences sexistes et sexuelles pour "réaliser une enquête et établir un rapport".

Julien Bayou s'était mis en retrait de son parti et de son groupe depuis une plainte déposée début mars par son ex-compagne, Anaïs Leleu, pour harcèlement moral et abus de faiblesse.

La patronne des écologistes Marine Tondelier a précisé à l'AFP que le but de la nouvelle enquête "n'est pas d'accabler" Julien Bayou, mais elle précise dans un message interne avoir reçu "plusieurs nouveaux témoignages de comportements inadaptés".

Il s'agit pour la direction de montrer qu'elle a bien pris en compte l'ampleur de cette affaire, alors que des adhérents ont menacé de faire une grève militante pour la campagne des européennes.

Ils s'offusquent notamment que les députés écologistes n'aient pas suspendu Julien Bayou de leur groupe, lors d'un vote le 27 mars.

- "plein fouet" -

"Cette affaire nous frappe de plein fouet", a reconnu Marine Tondelier. Mais elle souligne que "la campagne européenne n’est en rien responsable de la situation" et que "le parti n’avait pas prise sur la décision du groupe à l'Assemblée".

Marine Tondelier a été élue à la tête du parti en décembre 2022, à la suite de Julien Bayou, qui avait déjà dû renoncer à diriger les écologistes suite à de premières accusations de son ex-compagne.

Celle-ci avait fait état de ses griefs dans un courriel adressé en juillet 2022 à la cellule interne d'EELV sur les violences sexistes et sexuelles. Mais à l'époque, aucune plainte n'avait été déposée ni aucune enquête judiciaire ouverte.

Le parti s'était doté d'une telle cellule en 2016, dans la foulée de l'affaire Denis Baupin, ancien député de Paris accusé par plusieurs femmes du parti, dont la députée Sandrine Rousseau, d'agressions et de harcèlement sexuels. L'affaire avait fait grand bruit, mais les faits prescrits avaient été classés sans suite par la justice.

"Quand on est un parti féministe qui se bat pour que les femmes puissent parler et qu'on puisse les entendre", "on se pose des questions, on n'a pas toujours les bonnes réponses", a reconnu mardi la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, Cyrielle Chatelain. "Il nous manque encore des outils assez clairs pour savoir comment on travaille à prévenir ces questions-là", a-t-elle ajouté.

"C’est pas anormal que ça prenne du temps, qu’on tâtonne", a-t-elle insisté, soulignant que la politique était un "des milieux construits autour d'un imaginaire extrêmement viriliste, sexiste".