L'ouragan Béryl fait au moins 4 morts dans les Antilles et se dirige vers la Jamaïque

L'ouragan Béryl, qui balaye mardi le sud-est des Antilles avec une force maximale, a fait d'importants dégâts et au quatre morts, mais devrait perdre un peu en intensité au large de la Jamaïque mercredi, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).

Mardi à 08h00 HB, dans son premier bulletin de la journée, le NHC a précisé que les vents se renforçaient à près 270 km/h. Il est maintenant prévu, selon le bulletin de 11h00 HB, que Béryl "s'affaiblisse" plus tard mardi mais le danger n'en demeure pas moins.

Vers 23h00 locales lundi (05h00 HB mardi), le NHC a passé Béryl en catégorie 5, la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson utilisée pour décrire l'intensité des tempêtes. Cela correspond à des vents supérieurs à 252 km/h et à des effets "potentiellement catastrophiques".

"L'œil de Béryl va continuer à évoluer rapidement à travers le sud-est et le centre de la mer des Caraïbes aujourd'hui (mardi) et il devrait passer près de la Jamaïque mercredi et des îles Caïman jeudi", a précisé le NHC. Il "devrait encore être proche de l'intensité d'un ouragan majeur", a-t-il ajouté.

Avant d'être relevé en catégorie 5, l'œil de l'ouragan a dévasté lundi Carriacou, une île de la Grenade réputée pour sa beauté.

Deux personnes y ont été tuées et une autre sur l'île voisine de Grenade, la principale du petit archipel, a indiqué à la presse le Premier ministre grenadien Dickon Mitchell.