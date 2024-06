L'UCM "rassurée" par la victoire des partis "PME-friendly" en Wallonie, le SNI "satisfait"

"Nous avions deux possibilités: convaincre des coalitions peu favorables aux PME ou 'co-construire' un environnement propice aux indépendants. C'est la deuxième option qui a été choisie, et nous en sommes rassurés", a-t-il souligné.

Ce dernier espère que "ceux qui se disent PME-friendly iront jusqu'au bout dans leur logique". "Une majorité formée par ces deux partis (MR et Les Engagés, NDLR) offrirait un environnement beaucoup plus confortable aux indépendants et leur permettrait de développer leurs entreprises".