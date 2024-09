Macron et Trudeau veulent oeuvrer ensemble à une "économie ouverte et décarbonée"

Ludovic MARIN

Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont affiché jeudi leur détermination à œuvrer pour une économie "ouverte et décarbonée" et pour une coopération internationale sur l'intelligence artificielle, avec toujours en arrière-plan leurs propres difficultés politiques intérieures.

Comme mercredi soir à l'arrivée du président français au Canada pour un dîner en tête-à-tête entre les deux dirigeants, les hommes ont affiché jeudi matin leur proximité et leur vision commune sur de nombreux dossiers.