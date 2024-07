Marine Le Pen répond au micro de RTL info: "J'ai le sentiment que le peuple reprend le pouvoir sur son destin"

Notre équipe envoyée spéciale y était et a su récolter, malgré la foule de journalistes, quelques mots de Marine Le Pen, ancienne présidente du Rassemblement National. "Moi j'ai confiance dans le peuple français, j'ai ressenti qu'il y avait une très grande volonté de changement. Et j'ai le sentiment que le peuple reprend le pouvoir en réalité sur son destin", nous répond-elle, lorsqu'on lui demande si elle rassurée par les résultats.

Le Rassemblement national est arrivé largement en tête dimanche du premier tour d'élections législatives historiques en récoltant plus de 34% des voix. Une première victoire fêtée à la soirée électorale du parti d'extrême droite, à Hénin-Beaumont dans le Nord-Pas-de-Calais.

Les choses sont en marche ? "On peut dire ça comme ça, elles sont même, si je puis me permettre, compte tenu de cette dissolution et d'une élection rapide, au galop", admet-elle.

Notre journaliste lui demande, comment peut-on rassurer les Français qui auraient peur ce soir ? "On va le faire tout au long de la semaine en leur disant que nous n'avons comme seule ambition que leur bien-être, que leurs droits, que leur liberté, qu'une sécurité retrouvée pour eux, qu'un système de protection sociale qui puisse enfin les rassurer dans leur vie quotidienne. Beaucoup de mauvaises décisions ont été prises par les gouvernements successifs et particulièrement par le dernier. Nous allons prendre de bonnes décisions et elles auront de bons effets", assure l'ancienne présidente du Rassemblement National.

Les résultats des législatives

Avec 34,2-34,5% des suffrages (selon les différentes estimations Ipsos et Ifop), le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen et ses alliés devancent le Nouveau Front populaire réunissant la gauche, qui obtient 28,5-29,1%, loin devant le camp d'Emmanuel Macron à 20,5-21,5%, lors de ce vote marqué par une participation en forte hausse. Les Républicains qui n'ont pas fait alliance avec le RN s'établissent à 10%.