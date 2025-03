Martine Aubry tire sa révérence à Lille: retour sur le parcours de ce poids lourd de la politique française

C'est un petit coup de tonnerre dans le monde de la politique française. Hier, Martine Aubry, la maire de Lille, a annoncé sa démission à un an des élections municipales. Elle quittera à la mi-mars ses fonctions, qu'elle occupait depuis 2001. Son bilan est notamment marqué par la transformation de la ville et, en particulier, des quartiers populaires. Ancienne cheffe du Parti Socialiste, elle a déclaré qu'elle ne quitterait pas la politique et entendait se mêler au débat d'idées.