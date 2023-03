Médecins du Monde lance une campagne "absurde" pour améliorer l'accès aux soins dentaires

À travers cette campagne, Médecins du Monde souhaite pointer du doigt les entraves financières qui poussent de nombreux Belges à reporter, voire à renoncer à leurs soins dentaires. Seul un Belge sur deux (54%) se rend régulièrement chez le dentiste, soit une fois par an comme recommandé, selon les chiffres du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) et de l'Institut national d'assurance maladie invalidité informe (Inami). Les Belges disposant d'une mutuelle doivent financer eux-mêmes à 57% les honoraires du dentiste, "contre seulement 20% à 25% aux Pays-Bas ou en Allemagne", détaille ainsi l'organisation.

Cette dernière réclame dès lors un meilleur remboursement des soins dentaires et des nouvelles techniques, ces dernières faisant l'objet "de lourdes factures" (frais de placement de couronnes, bridges ou implants, etc.). L'ONG demande également que les conditions soient réunies pour inciter plus de dentistes à se conventionner. Ceci afin de faciliter l'accès aux soins d'un plus grand nombre de personnes en situation de précarité.