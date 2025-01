Monique Olivier participe "activement" aux fouilles pour retrouver le corps d'une femme disparue en 1993

Monique Olivier, 76 ans, est arrivée dans un convoi d'au moins six véhicules, entourée d'une vingtaine de gendarmes et policiers, et en présence de la juge d'instruction du pôle des crimes sériels et non élucidés de Nanterre (Hauts-de-Seine) Sabine Khéris, a constaté un journaliste, qui a vu le convoi quitter les lieux peu avant 19H.

Le cortège avait déambulé en début d'après-midi dans Argentan à la recherche potentielle de lieux où le couple aurait pu repérer la victime qui y faisait des courses ce jour-là. "Le seul objectif de tout ça c'est de retrouver le corps de Lydie Logé", a déclaré à la presse Me Richard Delgenes, à la tombée de la nuit.

La pavillon étroit, entouré d'un jardin, se situe face à un champ à la sortie de ce village de 240 habitants, au sud d'Argentan. "On sait déjà que Michel Fourniret est l'assassin, et elle (Monique Olivier NDLR) était présente dans le camion, semble-t-il" a ajouté Me Delgenes, faisant référence à la camionnette dont Michel Fourniret se servait pour l'enlèvement de ses victimes. "Monique Olivier y participe activement, donc c'est la raison pour laquelle on refait la filature avec le camion", a détaillé son avocat, "on revient sur les lieux, et puis elle répond aux questions qui sont posées".