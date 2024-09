Nicolas Bedos devant la justice pour agression sexuelle et harcèlement: pour quels faits et que risque-t-il?

Cette affaire devait déjà être jugée en février dernier mais la justice a reporté l’audience afin d’y joindre deux autres faits plus anciens. En mai 2023, toujours sous l’emprise de l’alcool, Nicolas Bedos aurait tenté d’embrasser de force une jeune femme dans le cou. En juin 2018, il aurait fait preuve d’un comportement insistant et offensant assimilé à du harcèlement sexuel à l’égard d’une autre femme. Ces deux faits n’ont pas donné lieu à des plaintes, précise l’avocate de Nicolas Bedos. Ils ont été révélés dans la foulée de la mise en examen du réalisateur comme deux autres affaires classées sans suite car prescrites.

C’est donc pour trois faits distincts que le réalisateur sera jugé. Il risque jusqu’à 5 ans de prison.

Selon son ex-compagne Elsa Zylberstein, il quitté Paris pour l’arrière-pays niçois, ne sort plus de chez lui et ne boit plus une goutte d’alcool depuis la révélation de ces comportements. "Il a fait son examen de conscience et attend son procès avec calme", a ajouté l’actrice.