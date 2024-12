Papier froissé, réseaux sociaux...: ce que l'on sait sur la disparition de Morgane, 13 ans, en France

Les recherches, mobilisant plusieurs dizaines de gendarmes à Pabu (Côtes-d'Armor) et à Guingamp, se poursuivent et "personne ne baissera la garde pour retrouver Morgane", a affirmé M. Heitz. Bien que décrite comme "une enfant heureuse et joyeuse", n'ayant jamais fugué ni fait part d'intentions suicidaires par ses proches, l'adolescente disparue le 25 novembre à Pabu (Côtes-d'Armor) aurait aussi pu avoir sa part d'ombre.

"Toutes les pistes sont envisagées" dans l'enquête sur la disparition de Morgane, collégienne bretonne de 13 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis une semaine et a laissé derrière elle un message inquiétant, a déclaré lundi le procureur de Saint-Brieuc.

Elle semblait faire un usage excessif de son téléphone et des réseaux sociaux et elle avait confié à un entraîneur de tennis ainsi qu'à un professeur "avoir pu être victime de harcèlement l'an dernier", a relaté M. Heitz. L'adolescente s'était d'ailleurs disputée avec ses parents le week-end précédent sa disparition au sujet de son utilisation des réseaux sociaux, et son père avait cassé son téléphone et confisqué sa carte SIM.

Certains camarades de Morgane entendus par les enquêteurs ont fait état de "propos inquiétants" de la part de la jeune fille, qui "pouvait connaître un réel mal-être". Ils ont même évoqué "des scarifications qu'elle se serait infligées", a précisé le procureur de Saint-Brieuc.

Un papier froissé a également été retrouvé par les gendarmes dans la corbeille de Morgane "où il était indiqué +papa, maman, désolée, je pars+". Sur les réseaux sociaux, la collégienne est entrée "en relation avec des individus plus âgés".