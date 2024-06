Poussée du RN: à Bain-de-Bretagne, "on a senti la vague venir"

"J'ai une retraite de misère. Ici comme partout les gens n'arrivent plus à vivre correctement. On diabolise le RN et pourtant c'est lui qui se saisit des choses réelles: le pouvoir d'achat, l'immigration, la perte d'autorité...", énumère Manuel, "fils d'une immigrée espagnole", qui se revendique toujours "de gauche". "Mais la gauche caviar, je ne peux plus", ajoute-il, en chapeau de paille et polo rose.

Aucune des personnes rencontrées par l'AFP n'a souhaité donné son patronyme, ne voulant pas être identifiées par des connaissances ou par référencement, ou préférant respecter le "principe du vote secret".

Pour la première fois, la Bretagne, rétive jusqu'à présent à l'extrême droite et longtemps soutien affirmé du président de la République Emmanuel Macron, a placé le Rassemblement national en tête lors des élections européennes.