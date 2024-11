Prise d'otage à Issy-les-Moulineaux, un homme "retranché" dans un restaurant: ce que l'on sait

Il n'est pas connu de la justice.

Un important dispositif des forces de l'ordre encadre le restaurant, une pizzeria. "Intervention en cours, laissez les forces de sécurité et de secours travailler", a écrit la préfecture de police sur X, reprenant un message de la ville d'Issy-les-Moulineaux (70.000 habitants) parlant d'un "incident en cours".

Sur des images diffusées sur les réseau sociaux, on peut voir de nombreux véhicules de police et des forces de l'ordre casquées et armées barrer les rues et établir un périmètre de sécurité dans le quartier.

Selon un journaliste de RFI, l'individu "refuse d’ouvrir aux forces de l’ordre présentes qui ne précisent pas s’il est armé". Quatre personnes seraient à l'intérieur de l'établissement.