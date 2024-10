Menaces de sabotage et d'espionnage dans plusieurs casernes militaires en Belgique: ce que l'on sait

Le niveau de vigilance a été renforcé pour une série de casernes militaires en Belgique en raison de menaces concrètes de sabotage et d'espionnage, rapporte samedi VTM Nieuws. L'information a été confirmée par le service de presse de la Défense.

L'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek, est notamment visé par la menace. Et si on sait que ce sont des menaces de sabotage et d'espionnage, on en ignore la nature exacte.