Prise d'otage de grande ampleur en Bolivie: 200 militaires retenus par des partisans de l'ex-président

Vendredi, "trois unités militaires ont été attaquées par des groupes irréguliers dans la zone de Chapare, dans le département de Cochabamba, qui ont pris en otage plus de 200 militaires", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué destiné à la communauté internationale.

Ils se sont également "emparés d'armes de guerre et de munitions", a ajouté le ministère.

Dans la même région, le gouvernement bolivien a envoyé l'armée pour aider la police à dégager les routes bloquées par les partisans de M. Morales, qui dénoncent une "persécution politique" de leur leader, dont l'ambition est de revenir au pouvoir.

Dans un premier temps, les autorités avaient fait état de l'occupation de la caserne d'un régiment par des manifestants vendredi à Cochabamba. Une source de la Défense avait alors fait état auprès de l'AFP d'une "vingtaine" de militaires retenus.

Dans une vidéo diffusée par la presse locale et confirmée par cette source, on voyait 16 soldats entourés de paysans brandissant des bâtons pointus. "Le régiment du Cacique Maraza a été pris par des groupes du Tipnis, ils nous ont coupé l'eau et l'électricité, ils nous ont pris en otage", dit un soldat dans la vidéo.