Procès des viols de Mazan: Dominique Pelicot devrait "mourir en prison", selon sa fille

Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot, a déclaré à la télévision anglaise que son père méritait de "mourir en prison", après sa condamnation à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme pour la violer et la livrer à des dizaines d'inconnus dans le sud de la France.

"Il devrait mourir en prison, c'est un homme dangereux", a-t-elle dit lors de cet entretien qui sera diffusé lundi soir sur BBC Two, le premier depuis la fin du procès historique de Mazan à Avignon le 19 décembre 2024.

Lors du procès de Mazan, qui a eu un impact dans le monde entier, 51 hommes ont été reconnus coupables et condamnés pour avoir violé Gisèle Pelicot, devenu une héroïne féministe pour avoir notamment refusé le huis clos.

Lors du procès, dont elle dit être "la grande oubliée", elle avait eu un face-à-face violent avec son "géniteur", sommé de "dire la vérité" à son sujet. "Tu mourras dans le mensonge! Seul, seul dans le mensonge, Dominique Pelicot!", avait-elle lancé après qu'il a une nouvelle fois nié.

Ce dernier a accepté sa sanction et ne fera pas appel, contrairement à 17 des autres accusés condamnés. "Quand je regarde en arrière, je ne me rappelle pas vraiment du père que je croyais qu'il était. Je vois directement le criminel sexuel" a déclaré Caroline Darian à la BBC. "Je pense qu'il y a deux Dominique qui coexistent en lui, et il a décidé de choisir le côté obscur. Je ne sais pas si c'est un monstre, mais il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il n'est pas malade", a ajouté sa fille.