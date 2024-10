Procès des viols de Mazan: six nouveaux accusés présentés, dont l'un amené par sa compagne

Absente lundi, la principale victime devrait cependant s'exprimer mercredi pour donner ses impressions sur ce procès emblématique de la soumission chimique débuté le 2 septembre et prévu jusqu'au 20 décembre.

Les profils de six nouveaux accusés, soupçonnés d'avoir agressé sexuellement Gisèle Pelicot préalablement droguée par son mari, ont commencé à être disséqués lundi devant la cour criminelle de Vaucluse, à mi-parcours du procès des viols de Mazan.

Parmi les accusés figurent notamment Abdelali D., alias "Mehdi", 48 ans. Il était venu à deux reprises au domicile des Pelicot à Mazan (Vaucluse) en janvier puis mars 2018, et avait été emmené lors de son premier rendez-vous par sa compagne de l'époque qui l'avait attendu dans la voiture.

"Quand je l'ai amené, j'ai attendu dans la voiture. C'était la nuit. Je ne sais plus combien de temps. Il m'a dit de me garer un peu plus loin", a expliqué à la barre son ex-compagne. Dans un témoignage confus, elle a affirmé ne pas lui avoir posé de questions car elle "ne voulait pas savoir" ce qu'il s'était passé.

Abdelali D. avait plus tard été interpelé après avoir été reconnu par la compagne d'un autre accusé interrogée par les policiers sur cette affaire. Il avait d'abord nié, malgré la présentation de photos de lui extraites des vidéos filmées dans la chambre des Pelicot, estimant qu'il s'agissait d'un "sosie". Au premier jour d'audience, il avait cependant reconnu les accusations.