Recours à l'intelligence artificielle à L'Est Républicain: le projet en pause

Le projet d'expérimenter ChatGPT pour la correction d'articles de correspondants locaux de l'Est Républicain est suspendu mais pas remis en cause, a indiqué vendredi la direction du groupe Ebra, propriétaire du quotidien.

Le projet, qui suscite des inquiétudes dans la rédaction, a été présenté jeudi en comité social et économique de l'Est Républicain et Vosges Matin. Les représentants du personnel ont souhaité mandater un expert pour étudier les conséquences économiques, financières, éditoriales et sociales de cette expérimentation de l'intelligence artificielle.