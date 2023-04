Rodin, en star mondiale sur les terres tchèques, exposé à Brno

Le sculpteur Auguste Rodin est à 61 ans au sommet de sa renommée lorsqu'il se rend en 1902 à Prague et en Moravie à l'invitation d'un groupe d'artistes tchèques : une exposition à Brno dévoile cet étrange voyage.

Des photographies d'époque et des archives de presse exposées jusqu'en septembre dans la deuxième ville tchèque permettent de redécouvrir ce séjour d'une semaine à Prague et dans l'est du pays, riche en folklore local.