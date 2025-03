Alfonso est choqué par une plaque d'immatriculation: "Elle devrait être interdite avec tout ce qui se passe"

Alfonso nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Alors qu’il se rendait au travail, il a croisé une voiture avec une plaque d’immatriculation pour le moins surprenante : AK.47. X. Cette plaque est-elle autorisée ? Quelles sont les règles qui entourent l’immatriculation ?

Tout d’abord, la personnalisation d’une plaque d’immatriculation n’est permise que pour certains véhicules. Pour les cyclomoteurs, les taxis ou encore les tracteurs, il n’est pas possible de faire personnaliser sa plaque. Quelle que soit la plaque, elle doit toujours débuter par le sceau de la DIV, la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules. C'est elle qui a la charge de l'immatriculation des véhicules ainsi que des certificats d'immatriculation.

La combinaison choisie est également soumise à plusieurs règles. Tout d’abord, les plaques ne peuvent contenir au maximum que 8 caractères. La combinaison doit être composée de lettres et de chiffres. Ils doivent être séparés par des tirets et ces derniers ne peuvent ni être consécutifs, ni débuter ou finir la plaque.

Quelques exemples de plaque d'immatriculation qui ne sont pas autorisées :

ABC - - 12

-AB – 12

- SIR -

Certaines combinaisons ne sont quant à elles tout simplement pas autorisées. C’est le cas notamment des plaques commençant par TX, TL ou CD pour éviter les confusions avec les taxis et avec les voitures du corps diplomatique. Les plaques pouvant prêter à confusion avec les plaques internationales ou d’exportation sont également bannies. Vous pouvez trouver la liste complète des combinaisons non autorisées sur le site du SPF mobilité et transport.

La liste noire :

Il existe également une liste reprenant plusieurs plaques complètement proscrites. Elle reprend notamment les combinaisons comprenant un caractère offensant, discriminatoire, xénophobe, raciste ou faisant l’apologie du terrorisme, même de manière indirecte ou sous-entendue. La combinaison ne peut également pas comporter de référence ouvertement politique.