"Il nous a ouvert les portes du Vatican": avez-vous connaissance de la proximité inattendue du pape François avec les personnes transgenres?

Depuis son élection en 2013, le pape François a marqué l'Église catholique par son engagement en faveur des plus marginalisés. Parmi eux, un groupe de femmes trans latino-américaines. Un geste qui illustre plus largement sa volonté d'ouvrir l'Église à ceux qui en étaient exclus. Retour sur ses 12 années de pontificat.

Tout commence en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Privées de clients et sans ressources, ces femmes trouvent refuge dans l'église locale. Le prêtre, Andrea Conocchia, les encourage à écrire au pape pour lui raconter leurs difficultés. Entre "larmes" et "honte", elles s’exécutent.

La réponse ne tarde pas : François leur envoie de l’argent pour acheter de la nourriture et payer leur loyer. Plus tard, il financera leur vaccination contre le Covid-19 et le rapatriement au Pérou du corps d’une des leurs, décédée en 2024.

Une reconnaissance attendue

Pour ces femmes, cette reconnaissance va bien au-delà de l’aide matérielle. "Nous sommes ainsi, mais nous aimons Dieu", insiste Consuelo, qui continue de se prostituer "pour survivre".