Giboulées, tonnerre, neige: ce que nous réserve la météo ce jeudi

Ce soir, les averses s'estomperont progressivement, mais elles pourront d'abord encore conduire à quelques flocons de neige en Ardenne. Durant la nuit, de nouvelles averses seront possibles avec, même en plaine, éventuellement de la neige fondante ou de la neige. Du brouillard givrant pourra aussi se former. Les minima seront compris entre -2 et +1 degré dans l'intérieur du pays et proches de +2 degrés à la mer. Le vent sera modéré, puis faible.

Vendredi matin, du brouillard (givrant) sera présent et l'une ou l'autre averse hivernale sera possible. Ensuite, le ciel deviendra changeant avec des averses hivernales en Ardenne et des giboulées ailleurs. Les maxima se situeront entre 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 ou 7 degrés en plaine. Le vent sera faible à parfois modéré.

Samedi, après une nouvelle nuit froide marquée par des gelées sur la plupart des régions, le ciel sera à nouveau partagé entre éclaircies (plus larges au littoral) et champs nuageux (plus nombreux en Ardenne). Le temps restera généralement sec même si quelques faibles précipitations hivernales ne sont pas exclues sur les hauteurs de l'Est. Les maxima, toujours inférieurs aux normales, se situeront entre 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort.

Durant le reste du week-end et en début de semaine prochaine, il fera plus sec et progressivement aussi plus chaud.