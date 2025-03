"Yachts, tableaux de maîtres ou voitures de collection": pour Paul Magnette, la taxation de la fortune est insuffisante, il veut s'attaquer... aux biens des ultra-riches

Le président du PS annonce le dépôt de propositions de loi pour taxer les plus grandes fortunes en Belgique. Une initiative qui vise à réduire les inégalités et à financer les services publics.

"Quand vous êtes travailleur, vous payez 40 % d'impôts. Or, la majorité des riches en Belgique ont simplement hérité de leur fortune et ne paient presque rien", dénonce-t-il. "C'est profondément injuste".

Une première taxe sur les comptes-titres, mise en place sous l’impulsion des socialistes lors du précédent gouvernement, rapporte déjà 500 millions d’euros. Mais ce n’est pas suffisant, estime Paul Magnette : "Il faut aller plus loin et taxer l’ensemble des fortunes, en particulier celles des ultra-riches".

Selon lui, les 1 % les plus fortunés détiennent à eux seuls un quart de la richesse du pays.

Avec l’introduction d’un cadastre des fortunes, il espère instaurer une taxe plus large qui pourrait rapporter jusqu’à 6 milliards d’euros.

"Ces 6 milliards, on en a besoin", insiste-t-il. Avant d'ajouter: "Plutôt que de faire des coupes budgétaires sur les pensions, la santé ou l’aide aux plus pauvres, il faut que les plus riches contribuent".

Les biens de luxe également concernés

Paul Magnette veut aussi élargir l’assiette de la taxation au patrimoine non financier. "Aujourd’hui, jusqu’à 5 millions d’euros, seule la fortune financière est taxée. Mais certains ultra-riches possèdent des yachts, des tableaux de maîtres ou des voitures de collection".

La mise en œuvre d’une telle mesure pourrait paraître complexe, mais le président du PS avance une solution simple : "Si vous possédez un Picasso ou un bien d’une grande valeur, vous avez probablement souscrit une assurance. Il suffira d’utiliser ces déclarations pour évaluer la fortune".

On ne vise que les hyper-riches qui déiennent des centaines de millions

Il assure que la mesure ne concernera pas les collectionneurs ordinaires : "Si vous avez une cave à vin normale ou une voiture ancienne que vous utilisez le dimanche, vous ne paierez rien. On ne vise que les hyper-riches qui déiennent des centaines de millions".

Une bataille politique à venir

Reste à savoir si ces propositions de loi auront une chance d’aboutir. "Nous allons déposer une taxe sur les plus-values plus ambitieuse que celle du gouvernement, ainsi qu’une taxe sur la grande fortune", annonce Paul Magnette.

Inspiré par le Brésil et la France, le président du PS espère voir la Belgique emboîter le pas. "Ce mouvement se met en place à l’échelle mondiale, il est temps que notre pays suive". Selon lui, il s’agit également d’un moyen efficace de lutter contre l’évasion fiscale.