Utiliser une cigarette électronique pour s'aider à arrêter de fumer, est-ce vraiment une bonne idée? Voici la réponse d'une spécialiste

C'est connu : arrêter de fumer peut être très difficile. Pour y parvenir, plusieurs moyens existent, que ce soit une diminution progressive ou encore des patchs.

Une autre alternative existante est la cigarette électronique. Et alors que celle-ci rencontre de plus en plus de succès, est-elle vraiment moins nocive pour la santé ? Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité), nous apporte plus de détails.