Pendant que le monde négocie un cessez-le-feu en Ukraine, Poutine endosse une tenue militaire et rend visite aux soldats: "Accomplir les missions de combat"

Alors que des pourparlers ont toujours lieu pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu de 30 jours entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine, lui, motive ses armées.

"Je m'attends à ce que toutes les missions de combat auxquelles nos unités sont confrontées soient accomplies et que le territoire de la région de Koursk soit bientôt complètement libéré de l'ennemi", a déclaré Vladimir Poutine au chef d'état-major Valéri Guérassimov, selon des propos diffusés à la télévision russe. Le président russe a précisé vouloir expulser les forces ukrainiennes "dans un avenir proche et dans les plus brefs délais".

M. Guérassimov, pour sa part, a assuré à Vladimir Poutine que ses troupes avaient repris au total "plus de 1.100 km2" de territoire à l'armée ukrainienne depuis août, "soit plus de 86% de la zone précédemment occupée" par les forces de Kiev. "Rien qu'au cours des cinq derniers jours, 24 localités et 259 km2 du territoire de la région de Koursk ont été libérés", a-t-il affirmé.

Le chef d'état-major russe a également assuré que ses troupes ont "isolé" les troupes ukrainiennes dans la zone et fait prisonnier 430 soldats ukrainiens lors de ces récentes avancées. M. Poutine a, quant à lui, suggéré que ces prisonniers soient "traités comme des terroristes".