Selon le PTB, la Vivaldi ne fait pas mieux que la Suédoise pour le pouvoir d'achat

Pour aboutir à cette conclusion, les communistes ont calculé l'évolution des salaires depuis 2014 et divisé celle-ci en deux périodes : du 4e trimestre 2014 au 4e trimestre 2020 (coalition Suédoise), puis du 4e trimestre 2020 au 3e trimestre 2023 (coalition Vivaldi).

Si on compare la période d'activité de la Suédoise (y compris la période de gouvernement minoritaire et d'affaire courante) avec la période d'activité de la Vivaldi, on constate que la perte cumulée de salaire réel est plus importante pendant la période Vivaldi (-2,62 %) que pendant la période Suédoise (-1,55 %), selon les calculs du PTB.