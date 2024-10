Selon un classement, la préoccupation majeure des Français n'a rien à voir avec la sécurité ou l'immigration

Partager:

Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux ou bien à ce que l'on peut voir dans la presse française considérée comme étant de droite voire d'extrême droite, les préoccupations majeures des Français sont le pouvoir d'achat et la santé. Les questions de sécurité ou d'immigration arrivent loin dans le classement.

En France, il n'y a pas que le monde politique qui est divisé. L'absence de majorité au Parlement est en effet le reflet exact de la société française. C'est ce que révèle en tout cas le rapport annuel sur l'état de la France. On y découvre un pays divisé entre une volonté de participation plus grande aux débats démocratiques et le souhait de voir s'établir un pouvoir fort et centralisé. En clair, les Français parlent de moins en moins d'une seule voix. Pendant 50 ans, la France a été un pays aux opinions tranchées. Lors des élections présidentielles, le rapport de force était souvent de l'ordre de 50-50. Ainsi, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing n'a été élu qu'avec 400 000 voix d'avance. Et lors de la revanche, en 1981, François Mitterrand a rassemblé 51,7% des voix contre 48,3% à Giscard. Un score quasiment identique, 30 ans plus tard, à celui de François Hollande qui, en 2012, a battu Nicolas Sarkozy par 51,6 contre 48,4. C'était clair et net, il y avait une France de droite et une France de gauche à peu près de force égale et qui s'alternaient au pouvoir.

L'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen en 2002 a tout changé Ce schéma a commencé à se fissurer quand Jean-Marie Le Pen a réussi à se qualifier pour le second tour en 2002. La plupart des Français l'ont ressenti comme une incongruité. Droite et gauche ont fait bloc contre le leader du Front National et Jacques Chirac a été réélu avec 82% des voix. Le problème, c'est que la classe politique traditionnelle est retournée vite à ses habitudes sans se rendre compte que le pays changeait. Or, le vieux monde a été balayé dès 2017 lors du match entre Emmanuel Macron, inconnu deux ans auparavant, et Marine Le Pen, fille de son père, en plus présentable. La préoccupation majeure des Français n'est pas du tout la sécurité ni l'immigration Depuis, la situation s'est encore compliquée avec les dernières élections législatives, reflets d'une France éclatée. D'après le rapport sur l'état de la France, 23% des Français souhaitent une meilleure écoute des citoyens et de leurs préoccupations, en clair une société plus proche de la démocratie directe.