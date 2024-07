Signé Giltay: C8 et les outrances de Hanouna, éjectées de la TNT, quelles conséquences politiques?

Par le passé, des chaînes ont cessé d'émettre, comme la 5 et plus récemment France Ô, mais c'était pour des raisons financières ou stratégiques. Or, c'est bien le contenu de C8, chaîne de divertissement du groupe Canal+, qui est en cause. L'émission phare de la chaîne "Touche pas à mon poste" réalise depuis des années des audiences très importantes, aujourd'hui de l'ordre de 1,5 million de téléspectateurs par jour. Mais ce chiffre est monté à plus de 2 millions pendant la présidentielle de 2022. Il faut dire que Cyril Hanouna ne recule devant aucune outrance. Provocations, sexisme, homophobie, libres paroles laissées à l'extrême droite, insultes ou harcèlement de ses chroniqueurs à l'antenne, la chaîne a été condamnée de nombreuses fois pour un total de 7,5 millions d'euros.

Mais cette fois, elle est carrément éjectée de la TNT. En clair, elle ne pourra plus être captée par antenne. Or, environ 20% des Français ne disposent ni du câble, ni du satellite, ni d'une box d'internet. La chaîne pourra continuer à émettre sur tous ses supports, mais pas sur la TNT. Elle pourrait donc perdre un cinquième de son audience.

Pour autant, il n'est pas dit que "Touche pas à mon poste" va disparaître. L'émission pourrait être diffusée sur une autre chaîne du groupe Bolloré, pourquoi pas en clair sur Canal+. De surcroît, ce programme n'appartient pas à C8, mais à une société de production privée, qui pourrait, le cas échéant, le proposer à d'autres chaînes.