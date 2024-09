Signé Giltay: Michel Barnier nommé Premier ministre en France, quel rôle devra-t-il jouer?

En France, c'est la fin d'une saga qui a duré presque deux mois, Emmanuel Macron a enfin désigné son nouveau Premier ministre et c'est finalement le dernier nom pressenti qui l'a emporté. Michel Barnier, 73 ans, membre du parti républicain, parlementaire depuis 1978, plusieurs fois ministre et ancien commissaire européen, il est surtout connu hors de France pour avoir négocié le Brexit. Ses qualités d'écoute et de dialogue lui seront bien utiles, ne serait-ce que pour constituer son gouvernement.

La première tâche de Michel Barnier

La constitution française stipule que le Président de la République désigne le Premier ministre et qu'il exerce seul ce pouvoir. Elle prévoit que le chef de l'Etat nomme aussi les ministres, mais sur proposition du Premier ministre. La première tâche de Michel Barnier va donc être de constituer son équipe. Quand le Président a une majorité au Parlement, ça se fait à deux, pendant une semaine tout au plus. Il y a une navette entre Matignon et l'Elysée pour établir la liste. En cas de cohabitation, et la situation actuelle est une sorte de cohabitation, le Premier ministre a plus de latitude. Seuls les ministères de la Défense et des Affaires étrangères font, par courtoisie, l'objet d'un consensus.