Suisse: non franc et massif des électeurs aux textes sur la biodiversité et les retraites

Partager:

Fabrice COFFRINI Non et non, les électeurs suisses ont rejeté sans ambiguïté une initiative visant à exiger une meilleure protection de la biodiversité ainsi qu'une proposition de réforme du financement des retraites, ont indiqué les autorités fédérales dimanche. Des résultats sans grande surprise : les sondages publiés avant le scrutin laissaient déjà poindre une victoire du "non" sur ces deux textes.

Soutenue par plusieurs organisations de défense de la nature et du paysage, dont Pro Natura, BirdLife et Patrimoine Suisse, l'initiative sur la biodiversité réclamait davantage de moyens et de surfaces pour mieux protéger la biodiversité et la nature, même en dehors des zones protégées, ainsi qu'une meilleure protection du paysage et du patrimoine bâti. Une étude de l'agence européenne pour l'environnement, publiée en 2020, montre qu'en Suisse le pourcentage de zones protégées par rapport au territoire national est le plus bas de tous les pays européens. Le texte n'a recueilli que 37% de oui pour un taux de participation de 45,2%, selon les résultats officiels provisoires publiés dimanche vers 14H30 GMT par les autorités fédérales.

Seuls Bâle-Ville et le canton de Genève ont voté en faveur du texte proposé. Pour le Conseil fédéral mais aussi le parti de droite radicale UDC - le premier parti du pays, dont l'une des composantes historique est le monde agricole -, tout comme pour les partis PLR et le Centre, ainsi que pour les acteurs économiques, l'initiative allait trop loin. L'Union suisse des arts et métiers (usam) est "soulagée" du rejet de l'initiative parce que son acceptation aurait eu des conséquences négatives notamment sur la production d'électricité et de denrées alimentaires. En rejetant ce texte, le peuple a "fait preuve de clairvoyance", écrit l'usam dans un communiqué. L'UDC espère quant à elle que "les moralistes écologistes laisseront enfin les familles paysannes suisses faire leur précieux travail en toute tranquillité".