Témoin du crash d'avion dans le sud de la France, Céline, vacancière belge, raconte: "On a tous été choqués"

Quelques minutes plus tard, le corps du pilote a été retrouvé. Il s'agissait d'un homme d'environ 65 ans, né en 1959, a précisé à l'AFP, le procureur du Var. Selon Bruno Clermont, membre du Centre des hautes études militaires, la victime est Didier Berger, 65 ans, ancien pilote de chasse qui avait racheté cet appareil il y a une trentaine d'années.

Témoin direct du crash au Lavandou, Céline, belge en vacances dans la région, a témoigné de l'horrible scène. "Il a fait une pointe vers le haut, puis il a tourné sur la droite et il s'est écrasé dans la mer. On a cru qu'il allait se relever, mais il ne s'est jamais relevé malheureusement", explique-t-elle.

Une scène que Céline a pu capturer par hasard. "On filmait à ce moment précis, c'était juste sous nos yeux. Vu les débris et l'impact, on se disait qu'il n'allait pas survivre et on a appris plus tard la nouvelle qu'effectivement, le pilote était décédé. Arrivés au port, on est tous choqués".