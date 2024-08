Sous les yeux des spectateurs, un avion se crashe en plein show dans le sud de la France: le pilote est décédé

L'avion s'est crashé sous les yeux d'une foule de spectateurs. "Nous étions sur les hauteurs du village de Bormes-les-Mimosas, et sur un long virage, au lieu de redresser, l'avion a touché l'eau, raconte Christophe, un vacancier belge, après nous avoir joints via notre bouton orange Alertez-nous. On a regardé avec des jumelles et on n'a pas vu de débris, l'avion semble avoir coulé. Des bateaux se sont rendus sur la zone du crash. il me semble que le pilote n'a pas eu le temps de s'éjecter".

"On était en mer, au large des côtes, explique Céline, autre belge en vacances dans le sud de la France. On était en train de filmer le spectacle. Les secours sont arrivés très rapidement. On a évacués de nous-mêmes".