Tir à l'arc: la médaille d'argent du travail pour les Français par équipes

La quatrième médaille du tir à l'arc français aux Jeux olympiques a été conquise dans le cadre le plus somptueux, l'esplanade des Invalides avec le dôme doré dans le dos et le pont Alexandre-III dans la ligne de visée.

Après deux ans et demi d'un travail acharné et un volume inédit de flèches tirées à l'entraînement sous les ordres du Sud-Coréen Oh Seon-tek, les archers français Baptiste Addis, Thomas Chirault et Jean-Charles Valladont ont décroché l'argent par équipes dimanche.

Il est le leader de cette équipe de France masculine, savant mélange entre son expérience, lui qui en est à ses quatrièmes Jeux olympiques, de la fraîcheur du très jeune Baptiste Addis (17 ans) et du calme et de la sérénité de Thomas Chirault.

Elle intervient après l'or de Sébastien Flute à Barcelone en 1992, l'argent de Jean-Charles Valladont à Rio en 2016 et le bronze de Virginie Arnold, Sophie Dodemont et Bérengère Schuh par équipes à Pékin en 2008.

"On a trois profils différents, complémentaires. Baptiste est solaire, très impulsif et très dynamique. On a la sagesse avec Jean-Charles et on a Thomas qui arrive à poser le cadre et amener du rationnel dans tout ça. Moi, j'essaie de mettre tout ça en musique ce qui n'est pas toujours simple", a glissé l'entraîneur de l'équipe de France masculine Romain Girouille.

- "Investis à 2000%"

Punit PARANJPE

Lundi, sous un soleil de plomb, ils ont titillé la Corée du Sud, meilleure nation de la discipline qui depuis 2000 n'a cédé qu'un titre olympique par équipes, en 2012 à Londres (la médaille d'or était revenue à l'Italie).

À égalité dans le premier set (57-57), les Sud-Coréens ont sorti le grand jeu dans les deuxième et troisième, inscrivant 59 points sur 60 possibles pour décrocher l'or (victoire 5-1). "La finale a été incroyable. Les Coréens ont été très très forts. On fait 171 sur 180, ils sont à leur niveau", a souligné Girouille. "On sait que l'on arrive à les bousculer. On les a poussés à leur maximum", a ajouté l'entraîneur.