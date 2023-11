Un couple de Moldaves interpellé pour un tag antisémite à Paris

Le parquet a précisé ne pas savoir si ces tags "ont pour but d'insulter le peuple juif ou d'en revendiquer l'appartenance, notamment puisqu'il s'agit de l'étoile bleue" et non jaune (comme celle dont le port était imposé aux Juifs par les nazis). Il a estimé nécessaire d'enquêter, "au regard du contexte géopolitique et à son retentissement au sein de la population".

Des tags antisémites ont été découverts ailleurs dans Paris et dans d'autres villes de France.

Depuis le 7 octobre, début de la guerre entre Israël et le Hamas, "857 actes antisémites" ont été recensés en France et "425" personnes ont été interpellées, avait indiqué mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.