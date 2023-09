Un homme de 40 ans décapité en faisant du wingsuit en France: le pilote de l'avion risque 12 mois de prison avec sursis

Le 27 juillet 2018, Nicolas Galy, un ingénieur en aéronautique, avait été heurté, à 4.000 mètres d'altitude, par une aile de l'avion duquel il venait de sauter dix secondes plus tôt. Le wingsuit consiste à sauter dans le vide en combinaison de saut souple ailée avant d'ouvrir son parachute.

Depuis le drame, les mesures de sécurité se sont renforcées et sont plus draconiennes et les briefings sont devenus obligatoires, souligne la présidente de l'école, Isabelle Deschamps. Elle ajoute que le prévenu, chef pilote du club, était lui-même chargé de vérifier les licences des autres pilotes.

Avocate de la partie civile, Emmanuelle Franck déplore "beaucoup d'imprudence ou de négligence".

Aussitôt après le largage, le pilote de l'appareil avait entamé sa descente vers le tarmac de l'aérodrome. Aucune concertation avant le saut n'était intervenue sur la trajectoire à tenir.