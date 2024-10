Un médecin légiste belge "donne la parole aux morts" et devient star des librairies

A 59 ans, dont 33 ans d'exercice de cette spécialité dans le région de Liège (est), le Dr Boxho a manipulé des centaines de cadavres, et mis au jour des cas d'homicide qui n'auraient sans doute jamais été découverts sans ses observations minutieuses.

"Pourquoi ne rirait-on pas de la mort?". Un médecin légiste belge, Philippe Boxho, raconte ses autopsies avec un humour grinçant dans des livres qui passionnent le public et lui permettent aussi de vulgariser un métier mal connu.

La recette gagnante de l'auteur: une série d'histoires courtes - "15 pages maximum", percutantes et parfois très crues, toutes piochées dans son expérience du terrain.

Ce qu'il décrit à l'AFP comme "l'excitation à participer au début de l'enquête", quand un corps sans vie est découvert et qu'il enfile gants de vaisselle - "bien plus résistants" - et combinaison blanche pour l'examiner à la demande d'un magistrat.

Il s'agit alors de "donner la parole au corps une dernière fois".

Et les conclusions du légiste peuvent révéler des circonstances de décès pour le moins surprenantes, comme le cas de cette sexagénaire égorgée par le pitbull de son fils en allant le nourrir, ce qu'elle faisait très rarement.