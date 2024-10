Un nourrisson, grand prématuré de 17 jours, enlevé par ses parents en France: "Le couple aurait pu gagner la Belgique", Child Focus lance un avis de disparition

La procédure alerte enlèvement vise à envoyer de façon massive des informations précises à la population, sur l'ensemble du territoire national français, afin de retrouver un enfant le plus rapidement possible. Lancée peu avant 08h00 locales en France, elle a été levée peu avant 19h00 (17h00 GMT).

Les enquêteurs de la police judiciaire française estiment que "le couple aurait pu gagner la Belgique avec le nourrisson", ce qui a entraîné une "décision d'enquête européenne", avait indiqué en milieu d'après-midi le procureur Eric Mathais. La justice française a sollicité mardi la coopération des autorités belges.

Child Focus et la police fédérale belge lancent donc une "Child Alert" mardi soir. Les témoignages peuvent parvenir à Child Focus via la ligne d'urgence gratuite 116 000 ou au +32 2 475 44 99 depuis l'étranger (appel payant dans ce cas). Ces numéros sont accessibles 24h/24 et 7j/7.

Rappel des faits

L'enlèvement a eu lieu entre 23H00 et 23H30 lundi soir, l'hôpital étant alerté par le débranchement des capteurs cardiaques.

"Les suspects (de l'enlèvement) sont ses parents, un homme âgé de 23 ans, habillé d'un jean sombre, d'un T-shirt blanc, d'un blouson en jean bleu clair et d'un sur-blouson noir et une femme âgée de 25 ans, habillée d'un pull blanc, d'un blouson sans manche bleu clair et d'une jupe verte", selon le signalement diffusé.