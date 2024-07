Un pédocriminel agressé sexuellement par un prêtre dans son enfance indemnisé

Les faits étant prescrits pénalement, le prêtre a, lui, été condamné au civil en juillet 2015 pour les agressions commises sur M. Schmitt.

"Les conséquences" des violences infligées par l'aumônier "ont été graves et durables...,(...) ont eu un retentissement psychologique tant dans votre vie intime que dans vos relations familiales et votre épanouissement professionnel", écrit l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr) dans une lettre datée du 16 mai, dont des extraits ont été publiés initialement par le Parisien, et consultée par l'AFP.

"Le comportement du prêtre et son emprise sur votre corps et votre esprit ont créé une sorte d’addiction qui a bouleversé vos repères et vous a laissé exposé à des désirs impossibles à assumer", ajoute encore l'instance. "Ceux-ci vous ont conduit à des actes de violences, à franchir des interdits et à de lourdes sanctions judiciaires qui ont transformé votre vie professionnelle, personnelle et familiale."