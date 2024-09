Une nouvelle liaison ferroviaire directe entre Paris et Berlin dès le mois de décembre

Une nouvelle liaison ferroviaire directe entre Paris et Berlin d'une durée de huit heures devrait voir le jour dès le mois de décembre, ont annoncé mardi les chemins de fer allemands (Deutsche Bahn, DB) à l'agence de presse allemande DPA.

Un train de nuit des chemins de fer autrichiens (ÖBB) relie les deux villes depuis la fin de l'année 2023. La nouvelle liaison sera proposée par la DB et par son équivalent français, la SNCF.

Les deux sociétés de chemins de fer exploitent conjointement des trains à grande vitesse depuis 2007, quand les ICE et TGV ont commencé à relier Paris et les villes allemandes de Francfort, Stuttgart et Munich.

Un service quotidien est proposé sur la liaison entre Francfort et Marseille depuis 2012 et une connexion entre la ville allemande et Bordeaux a été mise sur les rails en 2023.