Une tonne de résine de cannabis saisie dans l'Essonne, 6 personnes en garde à vue

Une tonne de résine de cannabis a été saisie vendredi à Vigneux-sur-Seine (Essonne) et six personnes ont été placées en garde à vue, a indiqué le parquet d'Evry à l'AFP.

Tôt vendredi matin, les enquêteurs ont appris une arrivée de stupéfiants en région parisienne leur permettant de lancer en fin de matinée l'opération d'interpellation et de saisie. Les enquêteurs soupçonnent que la marchandise venait d'Espagne, selon une source proche du dossier.

Dans une "maison nourrice" de Vigneux-sur-Seine, ils ont découvert notamment 26 valises de 35 kg de résine de cannabis chacune et interpellé six personnes, selon cette même source.

La valeur de marchandise est estimé entre 5 et 7 millions d'euros, a ajouté la source proche du dossier.

Au cours des perquisitions menées aux domiciles des interpellés, six armes à feu (4 armes d'épaule, 2 armes de poing), un peu plus de 120.000 euros en liquide, quatre gilets pare-balles floqués police, un gyrophare et un pare-soleil police ont été saisis.

Les six personnes en garde à vue, selon le parquet, sont âgées de 20 à 45 ans.