Val-de-Marne: huit personnes jugées pour trafic de drogue entre la France et le Vietnam

LOIC VENANCE

Ils sont soupçonnés d’avoir organisé un important trafic de stupéfiants entre plusieurs pays européens et le Vietnam: huit prévenus accusés d'appartenir à ce vaste réseau comparaissent à partir de mercredi au tribunal de Créteil.

Ces six hommes et deux femmes, âgés de 36 à 71 ans, sont soupçonnés d’être impliqués à des degrés divers dans un réseau implanté en Île-de-France, notamment dans le Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine et au Kremlin-Bicêtre, au sein duquel transitait principalement de l’ecstasy, une drogue de synthèse.