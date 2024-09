43 avions et 8 navires de guerre chinois détectés autour de Taïwan, selon Taipei

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré jeudi que 43 avions et huit navires chinois avaient été détectés autour de l'île en 24 heures.

Trente-quatre de ces avions ont "franchi la ligne médiane et pénétré dans le sud-ouest et l'est de la zone d'identification de la défense aérienne (Adiz) de Taïwan", a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que ces mouvements s'étaient produits au cours d'une période de 24 heures terminée à 06H00.

Taïwan fait face à des pressions militaires et politiques accrues de la Chine, qui revendique l'île comme faisant partie de son territoire.