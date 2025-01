Accord sur un cessez-le-feu à Gaza: la gouvernement israélien va-t-il le valider?

Israël et le Hamas ont accepté mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. Cela fait 15 mois qu'une guerre a plongé le territoire palestinien dans le chaos. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu publié dans la nuit de mercredi à jeudi, les "derniers détails" de l'accord de trêve et d'échange d'otages à Gaza sont encore en cours de finalisation. Suivez notre direct.

08h16 L'accord de cessez-le-feu a été soumis au gouvernement israélien, et maintenant? Le gouvernement israélien doit donner son feu vert jeudi à l'accord annoncé par le Qatar et les Etats-Unis sur un cessez-le-feu à Gaza,.

Après plus d'un an de blocage, les négociations indirectes à Doha se sont accélérées à l'approche du départ de la Maison Blanche de Joe Biden, remplacé lundi par Donald Trump. Elles ont abouti à l'officialisation mercredi soir d'un accord en trois phases prévoyant une trêve à partir de dimanche, la libération de 33 otages israéliens en échange d'un millier de prisonniers palestiniens, et une augmentation de l'aide humanitaire. La nouvelle a été saluée par de nombreuses capitales et organisations internationales. Et des milliers de Palestiniens ont exulté à travers la bande de Gaza assiégée et dévastée par la guerre déclenchée par une attaque d'une ampleur sans précédent du mouvement islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Mais le gouvernement israélien lui-même n'a pas confirmé l'accord, et la Défense civile de la bande de Gaza a encore fait état mercredi soir de la mort de 20 personnes dans des frappes israéliennes survenues après l'annonce.

08h07 Ce que l'on sait sur l'accord de trêve annoncé mercredi Un cessez-le-feu permanent Le président Américain Joe Biden a annoncé qu’une première phase de six semaines aurait lieu. Durant cette période, il y aura un cessez-le-feu complet. "Cette période comprendra aussi le retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza", a indiqué le président sortant des Etats-Unis, dans un communiqué. Un échange d'otages et prisonniers en vie et décédés Lors de cette première phase, "le Hamas libérera 33 captifs israéliens parmi lesquels des femmes (...), des enfants, des personnes âgées, des malades civils et des blessés, en échange de prisonniers détenus dans les prisons israéliennes", a affirmé le Premier ministre du Qatar, l'un des pays ayant participé à l'accord. "En contrepartie, Israël libérera des centaines de prisonniers palestiniens", a indiqué Joe Biden. Les 33 otages font partie des 94 captifs encore détenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023, parmi lesquels 34 ont été déclarés morts par l'armée israélienne. Selon le Times of Israel, les responsables israéliens pensent qu'ils sont tous vivants, mais le Hamas n'a pas encore confirmé. L'augmentation de l'aide humanitaire L'aide humanitaire doit aussi augmenter pendant cette première période, qui doit permettre des négociations pour la deuxième phase de la trêve. La deuxième phase: la fin de la guerre La deuxième phase devra assurer l'arrivée d'une "fin définitive de la guerre", a indiqué Joe Biden. "Les détails concernant les phases deux et trois seront finalisés lors de la mise en oeuvre de la première phase", a déclaré le Premier ministre qatari. Une zone tampon maintenue par Israël Les médias israéliens ont rapporté qu'en vertu de l'accord, Israël maintiendrait une zone tampon à Gaza pendant la première phase. Les forces israéliennes devraient rester présentes jusqu'à "800 mètres en profondeur de la bande de Gaza, sur une zone allant de Rafah au sud jusqu'à Beit Hanoun au nord", selon une source proche du Hamas. Israël ne quittera "pas Gaza tant que tous les otages ne seront pas rentrés, les vivants et les morts", avait déclaré un responsable israélien avant l'annonce de l'accord. Phase trois : rapatrier les défunts et reconstruire Gaza "En phase trois, les restes des otages décédés (durant leur captivité) seront remis à leurs familles, et un grand plan de reconstruction pour Gaza sera lancé", a affirmé le président américain sans en préciser les modalités. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est fermement opposé à un retrait total des troupes de Gaza et refuse que le territoire soit administré par le Hamas ou l'Autorité palestinienne à l'issue de la guerre.

07h57 Ne pas se réjouir trop vite pour Gaza: "Ce n'est qu'un cessez-le-feu"

07h42 Le Premier ministre démissionnaire Alexander De Croo espère que le cessez-le-feu aboutira à la paix Le Premier ministre démissionnaire Alexander De Croo a exprimé mercredi soir,, dans un message sur le réseau social X, son espoir que l'accord de cessez-le-feu entre l'organisation palestinienne Hamas et Israël aboutisse à une paix durable. "Après de trop longs mois de conflit, nous éprouvons un immense soulagement pour les otages, pour leurs familles et pour la population de Gaza", écrit-il sur X, anciennement Twitter. "Espérons que ce cessez-le-feu mettra fin aux combats et marquera le début d'une paix durable. La Belgique est prête à y contribuer."

07h32 Joe Biden et Donald Trump s'attribuent chacun les mérites de l'accord de cessez-le-feu à Gaza

07h06 Des milliers de Palestiniens exultent à travers la bande de Gaza à l'annonce d'une trêve Des milliers de Palestiniens ont exulté mercredi soir à travers la bande de Gaza à la nouvelle de l'annonce d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas après plus de quinze mois de guerre. La conclusion de cet accord négocié par le biais d'une médiation du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, a été annoncée par une source proche des négociations avant d'être confirmée par un responsable américain et que le président élu américain Donald Trump annonce "un accord sur les otages au Moyen-Orient". A Deir el-Balah, dans le centre du petit territoire, des centaines de personnes ont vite manifesté leur joie devant l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, où tant de morts ont afflué depuis le début de la guerre, en dansant, brandissant des drapeaux palestiniens ou prenant des photos.

07h00 Les familles des otages demandent au gouvernement de respecter le cessez-le-feu Les familles des otages détenus à Gaza par le Hamas se réjouissent de la trêve qui entre en vigueur dimanche. Leur combat ne prendra cependant fin que lorsque l'intégralité des 98 otages auront été rendus à Israël, a souligné mercredi une association de familles au journal Times of Israel. Ils appellent également le gouvernement à respecter pleinement l'accord de cessez-le-feu. Nonante-quatre otages capturés le jour de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, se trouvent toujours dans la bande de Gaza. Selon les services de renseignement israéliens, 51 d'entre eux sont encore en vie. Deux autres prisonniers se trouvent dans ce territoire depuis 2014 et 2015 tandis que le Hamas détient encore les corps de deux soldats tués en 2014.

06h56 "Les derniers détails" d'une trêve à Gaza encore en cours de finalisation, dit Israël Les "derniers détails" de l'accord de trêve et d'échange d'otages à Gaza sont encore en cours de finalisation, selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu publié à minuit (heure locale) dans la nuit de mercredi à jeudi. "Un communiqué officiel du Premier ministre Benjamin Netanyahu (sur cet accord officialisé par le Qatar, pays médiateur, ndlr) ne sera publié qu'après la finalisation des derniers détails, qui sont en train d'être réglés en ce moment", indique ce communiqué laconique. Un peu plus tôt, le Premier ministre avait remercié Donald Trump et Joe Biden pour leur aide dans l'accord pour "la libération des otages", selon un autre communiqué de son bureau, le premier depuis l'officialisation de la trêve à Gaza. "Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est entretenu avec le président élu américain Donald Trump et l'a remercié pour son aide à faire progresser la libération des otages", indique le communiqué, précisant que M. Netanyahu avait aussi parlé au téléphone avec le président sortant Joe Biden pour "le remercier aussi de son aide dans l'accord sur les otages".

06h45 Après l'annonce de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, quel futur dans la région ?

06h26 La Défense civile annonce 7 morts dans des frappes israéliennes La Défense civile de la bande de Gaza a fait état de sept morts dans deux frappes israéliennes jeudi matin, quelques heures après l'annonce d'une trêve devant entrer en vigueur dimanche entre le Hamas et Israël après plus de 15 mois de guerre. Le bombardement d'une maison dans le quartier Rimal de Gaza-ville à fait cinq morts et plus de 10 blessés, a précisé la Défense civile dans un communiqué. Dans le centre de la même ville, deux personnes sont mortes dans une frappe visant un immeuble, a ajouté la même source. Mercredi soir, la Défense civile avait fait état de 20 morts dans des frappes israéliennes dans trois frappes distinctes après l'annonce par le Qatar et les Etats-Unis d'un accord pour un cessez-le-feu dans le territoire.

04h53 Les ONG humanitaires prévoient un important déploiement une fois la trêve en vigueur Plusieurs organisations humanitaires prévoient d'étendre rapidement leurs opérations dans la bande de Gaza dès l'entrée en vigueur du nouveau cessez-le-feu, ont-elles indiqué mercredi. Le patron de l'International Rescue Committee (IRC), David Miliband, a aunsi déclaré que l'organisation étendrait "l'ampleur et l'impact" de son travail dans la bande de Gaza "dès que les conditions le permettraient". "Les cicatrices de cette guerre seront durables, mais un afflux d'aide est désespérément nécessaire pour apporter un secours immédiat aux civils", a ajouté M. Miliband. "Cela nécessitera un financement flexible et la libre circulation de l'aide et des travailleurs humanitaires. Si elle est bien menée, cette aide peut jeter les bases d'un travail encore plus difficile, celui du développement et de la paix."

04h50 L'accord de cessez-le-feu soumis au gouvernement israélien Le gouvernement israélien doit donner son feu vert jeudi à l'accord annoncé par le Qatar et les Etats-Unis sur le cessez-le-feu à Gaza. Après plus d'un an de blocage, les négociations indirectes à Doha se sont accélérées à l'approche du départ de la Maison Blanche de Joe Biden, remplacé lundi par Donald Trump. Elles ont abouti à l'officialisation mercredi soir d'un accord en trois phases prévoyant une trêve à partir de dimanche, la libération de 33 otages israéliens en échange d'un millier de prisonniers palestiniens, et une augmentation de l'aide humanitaire.

06h42 Trêve à Gaza: une victoire au goût amer pour Biden et un "effet" Trump L'accord de trêve à Gaza laisse un goût de victoire amer au président américain Joe Biden quelques jours avant l'arrivée à la Maison Blanche de son rival Donald Trump, qui s'en est vite attribué le mérite, en partie à raison selon des experts. Le président démocrate sortant a lui-même précisé qu'il avait travaillé en "équipe" avec celui qui deviendra lundi le 47e président des Etats-Unis, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "a remercié" MM. Trump et Biden pour avoir contribué à "la libération des otages" détenus par le Hamas. Le bureau du chef de gouvernement israélien a révélé qu'il avait parlé tour à tour aux deux dirigeants américains.

00h36 Le cessez-le-feu à Gaza entrera en vigueur dimanche à 12h15, selon le Qatar Le cessez-le-feu entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas devrait entrer en vigueur dans la bande de Gaza dimanche à 12h15 (11h15 heure belge), selon le Qatar, l'un des médiateurs de l'accord. Majed al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, a annoncé cette date lors d'une interview accordée à la chaîne d'information Al Jazeera. Avant que l'accord n'entre en vigueur, des "équipes dirigeantes" commenceront déjà à travailler jeudi pour en discuter les détails, a ajouté M. al-Ansari. Des médiateurs du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis devraient surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu.

00h14 "L'accord doit être respecté" et "une solution politique doit advenir", dit Macron Emmanuel Macron a affirmé mercredi soir que l'accord trouvé entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza devait être "respecté" et qu'une "solution politique" devait "advenir". "Après quinze mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer (Kalderon) et Ohad (Yahalomi)", les deux Franco-Israéliens retenus par le mouvement islamiste palestinien, a déclaré le président français sur X.

23h52 Israël se prépare à accueillir les otages qui seront libérés L'armée israélienne se prépare à accueillir des otages dans le cadre du cessez-le-feu conclu avec l'organisation islamiste palestinienne Hamas dans le cadre du conflit à Gaza. L'opération a été baptisée "Wings of Freedom" (ailes de la liberté), a-t-elle indiqué. Entre-temps, le président israélien Isaac Herzog a rencontré la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, pour prendre des dispositions en vue de la mise en œuvre de l'accord, a indiqué son bureau. Le CICR avait récupéré certains otages auprès de leurs ravisseurs lors d'un premier accord d'échange à l'automne 2023 et les avait remis à l'armée israélienne. Dans un premier temps, 33 otages du Hamas devraient être libérés dans le cadre de l'accord conclu mercredi soir entre l'organisation islamiste et Israël.