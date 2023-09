Afghanistan: l'Onu dénonce l'arrestation de deux militantes féministes

"Les arrestations et emprisonnements continuels de personnes qui n'ont fait qu'exercer leurs droits d'expression et d'opinion sont profondément inquiétants, et contraires aux obligations internationales de l'Afghanistan en matière de respect des droits humains", a dénoncé l'Unama.

Les deux femmes, Neda Parwani et Zholya Parsi, sont détenues depuis dix jours, a déclaré sur X (ex-Twitter) la mission de l'Onu en Afghanistan (Unama), citant trois autres personnes toujours emprisonnées dans le pays, Mortaza Behboudi (journaliste), Matiullah Wesa (militant pour l'éducation) et Rasoul Parsi (professeur).

"L'Unama demande aux autorités de cesser ces arrestations et ces emprisonnements arbitraires, et de s'assurer que toutes les personnes détenues aient accès à leurs familles, avocats et à des soins médicaux, et qu'elles bénéficient d'un procès équitable", a-t-elle ajouté.

Les autorités talibanes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Depuis son retour au pouvoir en 2021, le gouvernement taliban, à l'interprétation austère de l'islam, n'a eu de cesse de réduire les droits des Afghanes, les excluant fortement de la vie publique. En deux ans, les écoles secondaires puis les universités ont fermé leurs portes aux femmes, tout comme les parcs, salles de sport et hammams.