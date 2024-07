Attaque au couteau en Angleterre: un nettoyeur de vitre est élevé au rang de héros sur les réseaux sociaux

Joel Verite, un coach sportif et nettoyeur de vitres de 25 ans, s'est distingué par son intervention rapide et courageuse. Selon son collègue Kyle Shaw, cité par LBC, "il a fait preuve d'un véritable héroïsme, ne montrant que de l'intrépidité et réagissant de la meilleure façon possible en une fraction de seconde". Joel était en pause déjeuner lorsqu'il a entendu des cris. Dans son témoignage à Sky News, il raconte : "J'ai vu ce type avec un couteau. Je voulais juste lui faire du mal. Mais j'avais peur pour moi-même et je voulais aider les gens".

Danny Noble, copropriétaire du gymnase où travaille Joel, a décrit à LBC comment Joel est entré dans le bâtiment avec deux policiers pour maîtriser l'agresseur. "Apparemment, l'un des policiers a tasé l'homme, puis ils lui ont tous sauté dessus," a-t-il expliqué. Après avoir aidé à neutraliser l'agresseur, Joel a porté des enfants blessés hors de la scène. Kyle Shaw a ajouté à The Mirror : "Je n'ai même pas de mots pour décrire ça, quel héros de ramasser les enfants et de les porter dehors".