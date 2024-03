Attentat de Moscou: un neuvième suspect arrêté et placé en détention en Russie

Une neuvième personne accusée d'être impliquée dans l'organisation de l'attentat revendiqué par le groupe Etat islamique qui a fait plus de 140 morts dans la banlieue de Moscou a été placée en détention, a annoncé la justice russe vendredi.

Les autorités russes ont annoncé mercredi un bilan de 143 morts et le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a déclaré vendredi qu'une autre personne était décédée. Des dizaines de blessés sont encore hospitalisés.

Revendiqué par l'EI



L'attentat est le plus meurtrier en Russie depuis une vingtaine d'années, et le pire revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) sur le sol européen. L'EI a confirmé vendredi l'arrestation de quatre de ses membres, qu'il désigne comme les auteurs de l'attentat. Malgré cette revendication jihadiste claire, les autorités russes persistent à tracer un lien avec l'Ukraine, pays qu'elles affrontent militairement depuis plus de deux ans.



Les enquêteurs ont assuré vendredi que les assaillants présumés avaient raconté que l'attaque avait été coordonnée "par un homme sous pseudonyme au moyen de messages vocaux sur la messagerie Telegram". "Sur les instructions du coordinateur, les terroristes se sont dirigés en voiture après leur crime vers la frontière russo-ukrainienne, en vue de la franchir et d'arriver à Kiev pour recevoir la récompense qui leur avait été promise", a affirmé le Comité d'enquête.